Tuyển Nhân Viên Điều Hành Vận Tải thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu 5, thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh., Quế Võ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Điều độ, sắp xếp kế hoạch vận chuyển hàng hóa cho khách hàng;
2. Hạch toán các chi phí chuyến hàng cho lái xe lên hệ thống dữ liệu Công ty;
3. Theo dõi, cập nhật quá trình xe giao nhận hàng cho khách hàng;
4. Quản lý nhóm tài xế, kết hợp với các Bộ phận liên quan thực hiện các công việc kiểm kê, sắp xếp, lên kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa xe;
5. Làm việc với các nhà cung cấp để đặt xe khi cần, giao nhận chứng từ trước & sau khi hoàn thành 1 chuyến hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Ưu tiên Nam, tuổi từ 22 - 35; tốt nghiệp cao đẳng/đại học;
o Có tính kỷ luật, nhiệt tình và trung thực;
o Thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
o Có khả năng giao tiếp, duy trì quan hệ với đối tác, khách hàng;
o Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA Thì Được Hưởng Những Gì

o Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực logistics.
o Lương thỏa thuận.
o Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngách 49, ngõ Thịnh Hào 1, đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

