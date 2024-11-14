Tuyển Kinh doanh kênh MT SASHIMI KING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 8 Triệu

Mức lương 75 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3B Nguyễn Háo Vĩnh,Tân Quý, Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 75 - 8 Triệu

- Chuẩn bị hộp, túi giao hàng

- Soạn hàng theo đơn hàng

- Giao hàng cho shipper

- Được hướng dẫn cụ thể khi đi làm

Với Mức Lương 75 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lanh lợi, chăm chỉ

Trung thực, tỉ mỉ

Từng bán hàng ở chợ là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế

Tại SASHIMI KING Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 7.000.000 (thử việc 1 tháng)

Chính thức: 7.500.000 - 8.000.000 (tùy khả năng sắp xếp công việc)

Lên lương ngay sau khi thử việc

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SASHIMI KING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin