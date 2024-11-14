Tuyển Kinh doanh kênh MT SASHIMI KING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại SASHIMI KING
Mức lương
75 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3B Nguyễn Háo Vĩnh,Tân Quý, Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 75 - 8 Triệu
- Chuẩn bị hộp, túi giao hàng
- Soạn hàng theo đơn hàng
- Giao hàng cho shipper
- Được hướng dẫn cụ thể khi đi làm
Với Mức Lương 75 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lanh lợi, chăm chỉ
Tại SASHIMI KING Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 7.000.000 (thử việc 1 tháng)
Chính thức: 7.500.000 - 8.000.000 (tùy khả năng sắp xếp công việc)
Lên lương ngay sau khi thử việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SASHIMI KING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
