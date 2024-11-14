Tuyển Kinh doanh kênh MT SASHIMI KING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 8 Triệu

SASHIMI KING
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
SASHIMI KING

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại SASHIMI KING

Mức lương
75 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3B Nguyễn Háo Vĩnh,Tân Quý, Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 75 - 8 Triệu

- Chuẩn bị hộp, túi giao hàng
- Soạn hàng theo đơn hàng
- Giao hàng cho shipper
- Được hướng dẫn cụ thể khi đi làm

Với Mức Lương 75 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lanh lợi, chăm chỉ
Trung thực, tỉ mỉ
Từng bán hàng ở chợ là 1 lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế

Tại SASHIMI KING Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 7.000.000 (thử việc 1 tháng)
Chính thức: 7.500.000 - 8.000.000 (tùy khả năng sắp xếp công việc)
Lên lương ngay sau khi thử việc
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SASHIMI KING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SASHIMI KING

SASHIMI KING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 3B Nguyễn háo Vĩnh, tân quý, tân phú, hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

