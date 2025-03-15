Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến hồ sơ, tài liệu, hợp đồng.
Hỗ trợ dịch tài liệu và giao tiếp giữa các bộ phận bằng tiếng Trung/Anh.
Sắp xếp lịch họp, công tác, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ các công việc khác.
Theo dõi và mua sắm văn phòng phẩm, quản lý tài sản công ty.
Hỗ trợ làm visa, giấy phép lao động và các thủ tục hành chính khác cho nhân viên nước ngoài (nếu có).
Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, hợp đồng lao động, bảo hiểm (nếu có yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tin đăng được tuyển hỗ trợ cho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALMIGHTY
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Nghe – Nói – Đọc – Viết).
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có tinh thần hỗ trợ.
Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
