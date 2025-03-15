Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến hồ sơ, tài liệu, hợp đồng.
Hỗ trợ dịch tài liệu và giao tiếp giữa các bộ phận bằng tiếng Trung/Anh.
Sắp xếp lịch họp, công tác, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ các công việc khác.
Theo dõi và mua sắm văn phòng phẩm, quản lý tài sản công ty.
Hỗ trợ làm visa, giấy phép lao động và các thủ tục hành chính khác cho nhân viên nước ngoài (nếu có).
Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, hợp đồng lao động, bảo hiểm (nếu có yêu cầu).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tin đăng được tuyển hỗ trợ cho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ALMIGHTY

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Hành chính, Nhân sự, Ngôn ngữ, v.v.).
Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (Nghe – Nói – Đọc – Viết).
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có tinh thần hỗ trợ.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Hồ Chí Minh

