Tuyển Nhân viên Kế hoạch GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,800 USD

Mức lương 1,000 - 1,800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD

• Phối hợp cùng GDKH dẫn dắt, hướng dẫn việc lập Bộ Kế hoạch bao gồm Kế hoạch ra xe, các kế hoạch trọng yếu, kế hoạch mục tiêu và kế hoạch triển khai (không bao gồm Kế hoạch kinh doanh) của các thị trường nước ngoài

• Thẩm định/ điều chỉnh Bộ Kế hoạch do các thị trường lập

• Tracking/ thẩm định kết quả hoàn thành kế hoạch

Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tài chính, xử lý dữ liệu từ 6 năm trở lên ở những Công ty có quy mô >500 nhân viên

• Tư duy nhanh, quyết liệt, bám sát mục tiêu

• Có tư duy hệ thống & quy hoạch, tự hoạch định được phương pháp làm việc

• Tiếng Anh tốt

• Có kinh nghiệm kế hoạch là 1 lợi thế

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

