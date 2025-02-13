Tuyển Nhân viên Kế hoạch GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại GSM
Mức lương
1,000 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD
• Phối hợp cùng GDKH dẫn dắt, hướng dẫn việc lập Bộ Kế hoạch bao gồm Kế hoạch ra xe, các kế hoạch trọng yếu, kế hoạch mục tiêu và kế hoạch triển khai (không bao gồm Kế hoạch kinh doanh) của các thị trường nước ngoài
• Thẩm định/ điều chỉnh Bộ Kế hoạch do các thị trường lập
• Tracking/ thẩm định kết quả hoàn thành kế hoạch
Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tài chính, xử lý dữ liệu từ 6 năm trở lên ở những Công ty có quy mô >500 nhân viên
• Tư duy nhanh, quyết liệt, bám sát mục tiêu
• Có tư duy hệ thống & quy hoạch, tự hoạch định được phương pháp làm việc
• Tiếng Anh tốt
• Có kinh nghiệm kế hoạch là 1 lợi thế
• Tư duy nhanh, quyết liệt, bám sát mục tiêu
• Có tư duy hệ thống & quy hoạch, tự hoạch định được phương pháp làm việc
• Tiếng Anh tốt
• Có kinh nghiệm kế hoạch là 1 lợi thế
Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI