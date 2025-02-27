Tuyển Nhân viên Kế hoạch HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Cau Giay, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc hỗ trợ trưởng phòng thư ký.
• Support các bộ phận khác, rà soát báo cáo trước khi báo cáo lên cấp trên.
• Hỗ trợ tổ chức các chuyến công tác trong và ngoài nước.
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Hàn và tiếng Anh.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc.
Tính cách: Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm
Sẵn sàng đi công tác tại các nhà máy của tập đoàn tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường B2 – Khu Công nghiệp Phố Nối A – xã Lạc Hồng – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên

