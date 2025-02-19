Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng SHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Lắp máy điện nước, 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thông tin công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Hạ tầng SHD được thành lập từ năm 2009 và đã phát triển trở thành nhà tư vấn có uy tín trong lĩnh vực tư vấn xây dựng về cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật. Công ty đã triển khai nhiều dự án trên khắp toàn quốc có nguồn vốn trong nước và vốn tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), và nhiều tổ chức tài trợ khác.

2. Mô tả công việc:

- Phiên dịch và dịch tài liệu tiếng Anh;

- Tìm kiếm các thông tin đấu thầu quốc tế phù hợp mà Công ty có thể tham gia;

- Tham gia lập hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu và tài liệu hợp đồng… (tiếng Việt và tiếng Anh);

- Theo dõi tiến độ, kế hoạch triển khai các hợp đồng, huy động nhân sự, quản lý hợp đồng.

Yêu cầu công việc

3. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kinh tế, ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan;

- Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế;

- Có kinh nghiệm về tham gia lập hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các gói thầu về dịch vụ tư vấn xây dựng là một lợi thế; Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Quyền lợi

Cách thức ứng tuyển

