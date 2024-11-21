Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt Thự VL 04
- KĐT FLC Đại Mỗ
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện Công việc liên quan đến chuyên ngành được đào tạo
Kế toán mới ra trường;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Được Kế Toán trưởng đào tạo trực tiếp
Nhập số liệu hàng hóa vào phần mềm kế toán
Quản lý hóa đơn và chính sách triết khấu cho khách hàng
Đối chiếu số liệu mua hàng hóa trong kho, giám sát Công Nợ
Tổng hợp doanh thu, đối chiếu số lương Xuất - Nhập với thủ kho vào cuối ngày...
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nhà or ở trọ Khu vực gần Công Ty là một lợi thế
Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến cao
Xác đinh gắn bó lâu dài với Công Ty..
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Thỏa thuận;
Công Ty Hỗ Trợ bữa cơm trưa tại VP Công Ty;
Hưởng các Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được đóng BHXH - YT;
Tham quan nghỉ mát;
Lương Thưởng Tháng thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
