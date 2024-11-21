Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt Thự VL 04 - KĐT FLC Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện Công việc liên quan đến chuyên ngành được đào tạo

Kế toán mới ra trường;

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Được Kế Toán trưởng đào tạo trực tiếp

Nhập số liệu hàng hóa vào phần mềm kế toán

Quản lý hóa đơn và chính sách triết khấu cho khách hàng

Đối chiếu số liệu mua hàng hóa trong kho, giám sát Công Nợ

Tổng hợp doanh thu, đối chiếu số lương Xuất - Nhập với thủ kho vào cuối ngày...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhà or ở trọ Khu vực gần Công Ty là một lợi thế

Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến cao

Xác đinh gắn bó lâu dài với Công Ty..

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thỏa thuận;

Công Ty Hỗ Trợ bữa cơm trưa tại VP Công Ty;

Hưởng các Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Được đóng BHXH - YT;

Tham quan nghỉ mát;

Lương Thưởng Tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM

