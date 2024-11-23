Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 349 Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn bán hàng

- Lập phiếu thu tiền từ khách hàng

- Lập hóa đơn bán hàng trên phần mềm.

- Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu.

- Lập báo các thuế tháng / năm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tính lương nhân viên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Chuyên ngành : Kế toán hoặc lĩnh vực liên quan

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán tại các công ty sản xuất

- Excel, Word thành thạo...

- Sử dụng được phần mềm Missa

- Cẩn thận, trung thực

- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật

- Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định

- Hỗ trợ ăn ca, phụ cấp xăng xe, điện thoại, chuyên cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI

