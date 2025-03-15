Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 3.3 Khu nhà ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Xử lý và đóng gói đơn sỉ và lẻ chăm chỉ, cẩn thận, nhanh chóng và chất lượng.

Quản lý quá trình vận chuyển và giao nhận đơn hàng, đảm bảo đúng thời gian, địa điểm và yêu cầu của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến vận chuyển như lỗi hàng, hủy đơn và đổi trả hàng.

Nhận hàng, kiểm hàng và sắp xếp kho hàng.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lương cứng: 6 -7 triệu/ tháng + thưởng thành tích nếu có

Đóng BHXH, BHYT.

Có 12 ngày phép/1 năm.

Thưởng tháng 13 cuối năm.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và tận tâm trong công việc. Có thể tăng ca khi có yêu cầu của leader

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sắp xếp và giải quyết vấn đề tốt.

Chịu được áp lực công việc và làm việc hiệu quả, đúng tiến độ.

Làm việc lâu dài, sử dụng tốt tin học văn phòng là một lợi thế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm E&S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin