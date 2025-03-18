Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH UPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH UPE
- Hà Nội: Thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quản lý kho thành phẩm (Bao gồm các công việc sắp xếp hàng hoá, bảo quản chất lượng hàng hoá, giữ vệ sinh kho bãi theo tiêu chuẩn 5S)
Nhận bàn giao thành phẩm từ bộ phận sản xuất.
Sắp xếp thành phẩm vào các vị trí đã xác định trong kho.
Chuẩn bị hàng xuất kho theo yêu cầu (Đóng gói, phân loại hàng hoá)
Chuẩn bị tem in, nhãn mác hàng hoá.
Xuất hàng khỏi kho (di chuyển lên oto) theo lịch xuất hàng của Công ty
Thực hiện việc xuất nhập tồn thành phẩm trên phần mềm quản lý MISA
Thực hiện các công việc khác liên quan tới kho bãi theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH UPE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn khi bắt đầu nhận việc cho tới khi có thể làm việc độc lập.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo yêu cầu của nhà nước
Thưởng cuối năm
Phụ cấp chuyên cần/Phụ cấp tăng ca/Khen thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
