Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH UPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn 5, xã Phú Cát, Quốc Oai, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý kho thành phẩm (Bao gồm các công việc sắp xếp hàng hoá, bảo quản chất lượng hàng hoá, giữ vệ sinh kho bãi theo tiêu chuẩn 5S)

Nhận bàn giao thành phẩm từ bộ phận sản xuất.

Sắp xếp thành phẩm vào các vị trí đã xác định trong kho.

Chuẩn bị hàng xuất kho theo yêu cầu (Đóng gói, phân loại hàng hoá)

Chuẩn bị tem in, nhãn mác hàng hoá.

Xuất hàng khỏi kho (di chuyển lên oto) theo lịch xuất hàng của Công ty

Thực hiện việc xuất nhập tồn thành phẩm trên phần mềm quản lý MISA

Thực hiện các công việc khác liên quan tới kho bãi theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH UPE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sạch sẽ, thân thiện, không có hóa chất độc hại.

Được hướng dẫn khi bắt đầu nhận việc cho tới khi có thể làm việc độc lập.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo yêu cầu của nhà nước

Thưởng cuối năm

Phụ cấp chuyên cần/Phụ cấp tăng ca/Khen thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UPE

