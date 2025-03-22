Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm các thủ tục xuất/nhập hàng đảm bảo số liệu xuất - nhập - tồn chính xác với sổ sách và thực tế.

Sắp xếp hàng hóa lưu kho ngăn nắp, gọn gàng theo tiêu chuẩn 5S

Thực hiện kế hoạch nhập hàng đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý

Kiểm soát hàng hóa trước khi hàng hóa ra khỏi kho đảm bảo chất lượng hàng, đúng đơn hàng, đúng số lượng, chủng loại trên đơn hàng, đúng date hàng, để giao cho Khách hàng/ đơn vị vận chuyển.

Thực hiện tư vấn vận đơn, xử lý khiếu nại đơn hàng.

Thực hiện chăm sóc khách hàng, xác nhận thông tin của khách hàng theo từng dự án cụ thể

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng, thủ kho, quản lý kho hàng, kế toán kho, nhân viên kho

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên bất kỳ ngành nghề nào, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, trung thực, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năm trong quỹ 2% lợi nhuận công ty.

Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty

Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.

Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khỏe

Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

