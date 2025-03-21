Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập xuất linh kiện, hàng hóa theo đúng quy trình, cập nhật số liệu vào phần mềm theo dõi tồn kho
Kiểm tra hàng hóa từ Nhà cung cấp và phân loại hàng hóa vào kho
Điều phối vận chuyển hàng hóa, theo dõi hàng bảo hành theo từng nhà cung cấp
Tổng hợp và báo cáo tình trạng kho hàng cho quản lý
Vệ sinh dọn dẹp khu vực kho, đảm bảo kho sạch sẽ, an toàn cho hàng hóa vật tư, thiết bị
Làm việc giờ hành chính 8h30 - 12h & 13h30 - 18h
làm tại 19 THái Hà Đống Đa
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 30 tuổi
Tốt nghiệp Tối thiểu Trung cấp.
Uu tiên nam, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, sử dụng phần mềm kế toán, chuỗi hệ thống bán lẻ,...
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, ngăn nắp, gọn gàng và có sức khỏe tốt
Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, excel....
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8 -10 triệu
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát
Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,..
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)
