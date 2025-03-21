Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập xuất linh kiện, hàng hóa theo đúng quy trình, cập nhật số liệu vào phần mềm theo dõi tồn kho

Kiểm tra hàng hóa từ Nhà cung cấp và phân loại hàng hóa vào kho

Điều phối vận chuyển hàng hóa, theo dõi hàng bảo hành theo từng nhà cung cấp

Tổng hợp và báo cáo tình trạng kho hàng cho quản lý

Vệ sinh dọn dẹp khu vực kho, đảm bảo kho sạch sẽ, an toàn cho hàng hóa vật tư, thiết bị

Làm việc giờ hành chính 8h30 - 12h & 13h30 - 18h

làm tại 19 THái Hà Đống Đa

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 23 - 30 tuổi

Tốt nghiệp Tối thiểu Trung cấp.

Uu tiên nam, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, sử dụng phần mềm kế toán, chuỗi hệ thống bán lẻ,...

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, ngăn nắp, gọn gàng và có sức khỏe tốt

Có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, excel....

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 -10 triệu

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,..

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HTV (CellphoneS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin