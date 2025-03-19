Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Xuất, nhập kho hàng ngày cùng các nhân sự trong kho
Chịu trách nhiệm hàn bạt hoặc may lưới theo phân công của quản lý
Đóng gói hàng hóa để chuyển theo xe hoặc các bên chuyển phát nhanh
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt, kiên trì
Cẩn thận, chăm chỉ và yêu thích công việc kho
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-12tr đồng
Bao ăn, làm giờ hành chính, có tăng ca, lương tăng ca tính theo quy định
Thưởng lễ, tết… theo quy định của nhà nước
Du lịch, camping theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
