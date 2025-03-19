Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Nhân viên kho

Xuất, nhập kho hàng ngày cùng các nhân sự trong kho

Chịu trách nhiệm hàn bạt hoặc may lưới theo phân công của quản lý

Đóng gói hàng hóa để chuyển theo xe hoặc các bên chuyển phát nhanh

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, có sức khoẻ tốt, kiên trì

Cẩn thận, chăm chỉ và yêu thích công việc kho

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-12tr đồng

Bao ăn, làm giờ hành chính, có tăng ca, lương tăng ca tính theo quy định

Thưởng lễ, tết… theo quy định của nhà nước

Du lịch, camping theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

