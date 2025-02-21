Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Nhận hàng hóa (vật tư tiêu hao, khí y tế) từ nhà cung cấp.

Thực hiện kiểm đếm hàng hóa chính xác mẫu mã, chủng loại, hạn dùng theo đơn đặt hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho theo khu vực, vị trí quy định (sơ đồ kho).

Cấp phát hàng hóa cho Khoa/Phòng.

Nhập hóa đơn hàng hóa trên phần mềm quản lý tồn kho.

Báo cáo xuất nhập tồn, hàng cận hạn/hết hạn theo tần suất quy định cho Thủ Kho.

Thực hiện thanh toán vật tư theo hóa đơn mua hàng

Thực hiện kiểm kê kho hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ Kho.

Thực hiện rà soát định mức tồn Kho lẻ, luân chuyển hàng hóa giữa các Kho lẻ, đề xuất điều chuyển hàng cận hạn/ chậm luân chuyển cho các cơ sở.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBLĐ có thẩm quyền.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Nam/nữ, sức khỏe tốt (ưu tiên ứng viên có chiều cao từ 1.6m trở lên, dưới 34 tuổi);

Sử dụng thành thạo Excel

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng SAP

Chịu khó, chủ động trong công việc, suy nghĩ tích cực, ham học hỏi.

Quyền Lợi

Mức lương: 7- 11 triệu

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

