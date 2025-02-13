Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT The Manor, đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Tổ chức sắp xếp và điều phối hàng hóa trong kho

- Đảm bảo các yêu cầu về nhập – xuất hàng tại các kho đúng hạn và hợp lý, tuân thủ nguyên tắc, quy trình, quy định

- Các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Năng động, nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành dược

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7 - 8tr + phụ cấp ăn trưa

-Thu nhập

- Được hưởng đóng BHXH theo quy định của Nhà nước

- Thưởng tháng lương 13, thưởng thâm niên công tác

- Nghỉ phép hàng tháng, thưởng phép thâm niên

- Thưởng lễ tết, sinh nhật

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco

