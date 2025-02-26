Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35b ngõ 603 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

-Dập, là, đóng gói, hoàn thiện các sản phẩm quần áo đã về kho,vải, nguyên phụ liệu

- Xuất nhập, kiểm đếm hàng hóa, bê vác, sắp xếp hàng hoá hàng ngày trong khu vực kho mình phụ trách

- Giao hàng cho khách hàng

- Hoàn thiện các loại phiếu, hồ sơ xuất nhập

- Báo cáo theo định kỳ cho phụ trách và các bộ phận liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Thủ kho

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Kỹ năng giải trình, quản trị rủi ro

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.

- Cẩn thận, trung thực, chính xác, có sức khỏe tốt và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập 7 - 8 triệu

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng KPI, lương tháng thứ 13, thưởng Lễ tết, 1/6, Trung thu… theo quy định nhà nước và công

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác

-Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định.

- Khi thử việc đạt yêu cầu sẽ ký HĐLĐ được hưởng đầy đủ chính sách theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

- Tham gia các hoạt động nghỉ lễ, du lịch.. do công ty tổ chức.

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAKEUNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin