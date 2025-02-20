Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Xử lý hàng hóa

Lên kế hoạch và phối hợp thực hiện thủ tục xuất nhập hàng trên hệ thống / sau này xử lý trên phần mềm hệ thống Vietfull.

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

Lên kế hoạch kiểm kho định kỳ hoặc ngẫu nhiên.

2. Xử lý đơn hàng

Kiểm tra và bỏ sản phẩm vào hộp theo chuẩn đóng gói, có thể thực hiện trên máy tính theo quy trình xử lý của Vietful.

Đóng gói đúng quy cách và sắp xếp đơn hàng bàn giao đơn vị vận chuyển.

Lập và điền các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Luân chuyển hàng hóa trong kho, sắp xếp hàng hóa logic tối ưu số lượng lưu trữ hàng hoá và đảm bảo vận hành.

Sắp xếp, lưu trữ, bảo mật các thông tin hồ sơ, chứng từ, tài liệu, số liệu có liên quan.

3. Các nội dung khác

Xử lý vận chuyển đơn hàng đến tay khách hàng đảm bảo dịch vụ.

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên và phối hợp các bộ phận để xử lý đơn hàng cho khách.

Tham mưu về việc tối ưu các chi phí vận hành ( kho/vận chuyển/đơn hàng/khu vực...).

Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong khu vực làm việc.

Thực hiện các công việc được giao khác và báo cáo kịp thời các vấn đề xảy ra trong kho cũng như trong công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý kho, kế toán kho, thủ kho hoặc vị trí tương đương.

Nắm rõ quy tắc về vận hành kho, hiểu và tuân thủ các quy trình về kho, am hiểu phần mềm quản lý kho Vietful là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các kho hàng của các công ty thương mại, bán hàng online.

Biết sử dụng cơ bản word, excel, google sheet.

Đã từng sử dụng các phần mềm quản lý kho fullfilment là 1 lợi thế.

Kỹ năng mềm: Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng điều phối và quản lý công việc, làm việc nhóm.

Trung thực, kỷ luật, nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao.

Cần thận, nảy số nhanh, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI) + Thưởng năm.

Chế độ BHXH, nghỉ phép năm.

Ăn trưa tại văn phòng.

Cung cấp trang thiết bị làm việc.

Quà sinh nhật, chương trình nội bộ.

Quà tặng sản phẩm Ru9 qua mỗi năm làm việc.

Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9

