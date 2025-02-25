Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: DX 02 Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.

Nhập xuất kho, cập nhật số liệu hàng hóa chính xác, kịp thời.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập kho, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

Lập báo cáo tồn kho định kỳ, báo cáo xuất nhập kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc quản lý hàng hóa.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quản lý kho, giảm thiểu chi phí.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về quản lý kho, nguyên vật liệu.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập ổn định.

· Được nghỉ 4 chủ nhật trong 1 tháng.

· Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ ngày

· Được hưởng 12 ngày phép năm...

· Làm việc lâu dài tại công ty.

· Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.

· Tham gia các phong trào hoạt động của công ty

· Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành ( BHYT, BHXH...).

· Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN TÂN PHÁT

