Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 330 Phạm Văn Đông, Cố Nhuế, Bắc Từ Liêm Hà Nội, Từ Liêm, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
- Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn Soạn hàng theo đơn yêu cầu.
- Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.
- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm
- Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa
- Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, có sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp THPT, Trung cấp nghề,...
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi (chưa có kinh nghiệm nhưng biết về sản phẩm máy tính sẽ được đào tạo).
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm
Chịu được áp lực trong công việc
Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung
Thưởng quý, thưởng năm
Du lịch, teambuilding hàng năm
Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty: Thưởng lễ, Tết, BHXH...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
