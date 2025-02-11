Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 330 Phạm Văn Đông, Cố Nhuế, Bắc Từ Liêm Hà Nội, Từ Liêm, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

- Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn Soạn hàng theo đơn yêu cầu.

- Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm

- Chuẩn bị các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa

- Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Yêu Cầu Công Việc

Nam, có sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp nghề,...

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong công tác quản lý kho bãi (chưa có kinh nghiệm nhưng biết về sản phẩm máy tính sẽ được đào tạo).

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm

Chịu được áp lực trong công việc

Quyền Lợi

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung

Thưởng quý, thưởng năm

Du lịch, teambuilding hàng năm

Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty: Thưởng lễ, Tết, BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển

