Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 280 Phố Vọng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra (test) chất lượng hàng đầu vào và đầu ra
Đóng gói hàng chuyển đi
Nhận hàng từ đơn vị vận chuyển
Luân chuyển hàng hoá giữa các kho
Kiểm đếm hàng Nhập và Xuất
Được đào tạo mới 100%
HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - NHỎ , NHẸ - KHO SẠCH SẼ ĐIỀU HOÀ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐẠO ĐỨC TỐT
NAM/ Nữ : tuổi từ 22- 35 tuổi (cần sự ổn định)
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kho linh kiện điện tử, kế toán kho, Nv giao hàng
Sử dụng thành thạo máy tính và internet
Có smartphone
Cẩn thận, chăm chỉ , tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cv

Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 triệu + HH : Thu nhập 12-14 triệu
Vận chuyển sẽ có thêm trợ cấp xăng xe, khấu hao xe, phí trên từng đơn - thu nhập 13 -15 triệu
Xét tăng lương sau 6 tháng
Kho điều hoà - sạch sẽ - trung tâm
Thưởng ngày lễ , tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH

HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ 1: Số nhà 30 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

