Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 280 Phố Vọng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra (test) chất lượng hàng đầu vào và đầu ra
Đóng gói hàng chuyển đi
Nhận hàng từ đơn vị vận chuyển
Luân chuyển hàng hoá giữa các kho
Kiểm đếm hàng Nhập và Xuất
Được đào tạo mới 100%
HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - NHỎ , NHẸ - KHO SẠCH SẼ ĐIỀU HOÀ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ĐẠO ĐỨC TỐT
NAM/ Nữ : tuổi từ 22- 35 tuổi (cần sự ổn định)
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kho linh kiện điện tử, kế toán kho, Nv giao hàng
Sử dụng thành thạo máy tính và internet
Có smartphone
Cẩn thận, chăm chỉ , tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cv
Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 10 triệu + HH : Thu nhập 12-14 triệu
Vận chuyển sẽ có thêm trợ cấp xăng xe, khấu hao xe, phí trên từng đơn - thu nhập 13 -15 triệu
Xét tăng lương sau 6 tháng
Kho điều hoà - sạch sẽ - trung tâm
Thưởng ngày lễ , tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THANHCONGTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
