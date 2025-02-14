Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D22 Khu Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1.Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho:

Phân chia và sắp xếp các mặt hàng theo các tiêu chí nhất định để dễ dàng tìm kiếm;

Sắp xếp các mặt hàng trong kho một cách khoa học để đảm bảo không bị tình trạng nấm hoặc ẩm mốc;

Quản lý hàng trong kho bằng cách kiểm tra hàng ngày, nhằm đảm bảo được số lượng, chất lượng hàng theo quy định;

Giữ vệ sinh kho luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn.

2. Kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho:

Sau khi đối chiếu các hóa đơn và chứng từ xuất nhập kho, nhân viên kho sẽ tiến hành kiểm kê số lượng hàng hóa có trùng khớp với thông tin trên hóa đơn hay không;

Nếu có sự chênh lệch, nhân viên kho báo ngay đến cấp quản lý để được xử lý. Nếu không có sự chênh lệch, họ sẽ kiểm tra xem hạn sử dụng còn dài hay không để xử lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 tuổi

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, cẩn trọng, gọn gàng, trung thực,...

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 vnđ/tháng (có thể cao hơn, deal theo năng lực);

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ/tháng;

BHXH theo quy định của Luật lao động;

Lương tháng 13;

Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;

Được tham gia các khóa học đào tạo;

Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND

