Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Vạn Phúc (bên trong Kho Len Hà Đông), Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Công việc Kho: Nhập xuất hàng hóa, soạn hàng, dán tem, sắp xếp hàng hóa, vệ sinh kho bãi, phối hợp kiểm kê số lượng hàng hóa... Và các công việc kho khác theo yêu cầu của cấp trên

Công việc Giao vận (sử dụng xe công ty)

Thực hiện xuất, luân chuyển hàng hóa bằng xe máy theo đúng yêu cầu của đơn hàng và thủ kho

Thực hiện giao hàng theo đúng lộ trình, đối chiếu với nhân viên Kế toán mỗi ngày.

Chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa và chứng từ liên quan, từ khi nhận cho đến khi giao, không để thất thoát, hư hỏng, móp méo

Giao hàng và thu tiền khách hàng, theo phân công

Báo cáo về những vấn đề phát sinh trong việc vận chuyển hàng hoá

Kiểm tra và ghi chép đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào sổ giao nhận

Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kho hoặc đã làm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Thành thạo đường Hà Nội, lái xe cẩn thận, chở được hàng cồng kềnh

Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực

Trách nhiệm, chủ động, chịu được áp lực

Có hộ khẩu Hà Nội, hồ sơ lý lịch đầy đủ

Trách nhiệm, chủ động, chịu được áp lực và quyết liệt trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương 9-10 triệu

Thời gian thử việc: 1-2 tháng

Môi trường làm việc: năng động, chủ động, chuyên nghiệp

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc

Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

