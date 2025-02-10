Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
- Hà Nội: 63 Vạn Phúc (bên trong Kho Len Hà Đông), Hà Đông, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Công việc Kho: Nhập xuất hàng hóa, soạn hàng, dán tem, sắp xếp hàng hóa, vệ sinh kho bãi, phối hợp kiểm kê số lượng hàng hóa... Và các công việc kho khác theo yêu cầu của cấp trên
Công việc Giao vận (sử dụng xe công ty)
Thực hiện xuất, luân chuyển hàng hóa bằng xe máy theo đúng yêu cầu của đơn hàng và thủ kho
Thực hiện giao hàng theo đúng lộ trình, đối chiếu với nhân viên Kế toán mỗi ngày.
Chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa và chứng từ liên quan, từ khi nhận cho đến khi giao, không để thất thoát, hư hỏng, móp méo
Giao hàng và thu tiền khách hàng, theo phân công
Báo cáo về những vấn đề phát sinh trong việc vận chuyển hàng hoá
Kiểm tra và ghi chép đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào sổ giao nhận
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo đường Hà Nội, lái xe cẩn thận, chở được hàng cồng kềnh
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực
Trách nhiệm, chủ động, chịu được áp lực
Có hộ khẩu Hà Nội, hồ sơ lý lịch đầy đủ
Trách nhiệm, chủ động, chịu được áp lực và quyết liệt trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 1-2 tháng
Môi trường làm việc: năng động, chủ động, chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
