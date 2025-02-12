Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nôi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhập xuất hàng hóa

- Sắp xếp hàng hóa, lưu kho

- Thực hiện việc kiểm soát nhãn phụ trên sản phẩm, các thùng hàng và việc đóng dấu hạn sử dụng trên sản phẩm theo đúng qui định

- Thực hiện quy trình “nhập trước, xuất trước” để quản lý thời hạn sử dụng của sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của trưởng nhóm/ giám sát.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam (18-40 tuổi), sức khỏe tốt

- Trình độ THPT trở lên

- Nhiệt huyết, nhiệt tình trong công việc

- Tỉ mỉ, cẩn thận và chính trực

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kho về ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin