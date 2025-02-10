Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 182 Đường cầu diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Sắp xếp hàng hoá - vào vị trí
Kiểm tra xuất nhập hàng hóa và tồn kho
Ghi chứng từ xuất nhập kho
Báo cáo số liệu tồn kho khi sếp yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phải có trách nhiệm, làm việc độc lập và nhanh nhẹn trong công việc
Thành thạo word, excel.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ điện, đèn trang trí, không có thì sẽ được đào tạo dần trong khi làm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc tốt , thu nhập ổn định,......
Được hưởng các quyền lợi khác theo Luật Lao động Việt Nam và phù hợp với chính sách hiện tại của công ty.
Lương cơ bản 6-8 triệu ( Hỗ trợ ăn trưa )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
