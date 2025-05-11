Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 65 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ công ty sau đó giao cho khách theo tuyến đường được phân chia.
Thu tiền với những đơn hàng giao được và nộp về Công ty (nếu có)
Hỗ trợ khuân vác, sắp xếp hàng hóa trong kho hàng
Kiểm soát xuất – nhập hàng hóa
Giao hàng bằng xe máy cá nhân khi có sự phân công của cấp trên
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng và ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe thể lực tốt.
Ứng viên có trình độ trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kho, giao hàng.
Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Kho vận.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống công việc nhanh nhẹn và có tính cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn
Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ miễn phí
Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
