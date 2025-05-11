Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 65 Mai Xuân Thưởng, phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ công ty sau đó giao cho khách theo tuyến đường được phân chia.

Thu tiền với những đơn hàng giao được và nộp về Công ty (nếu có)

Hỗ trợ khuân vác, sắp xếp hàng hóa trong kho hàng

Kiểm soát xuất – nhập hàng hóa

Giao hàng bằng xe máy cá nhân khi có sự phân công của cấp trên

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng và ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe thể lực tốt.

Ứng viên có trình độ trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kho, giao hàng.

Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Kho vận.

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống công việc nhanh nhẹn và có tính cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ miễn phí

Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÂY

