Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 33 Nguyễn Quang Diêu, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Xuất nhập hàng hoá theo đơn hàng

• Kiểm đếm số lượng hàng hoá trong kho theo quy định

• Sắp xếp hàng hoá trong kho đúng quy định

• Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 23-35 tuổi

• Sức khoẻ tốt, trung thực, thật thà, cẩn thận

• Có kinh nghiệm làm kho và biết lái xe nâng là lợi thế

• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

• Đánh giá xét duyệt tăng lương hằng năm theo năng lực và mức độ cống hiến

• Thưởng các dịp lễ tết trong năm theo quy định công ty, thưởng tháng lương thứ 13

• Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.