Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 33 Nguyễn Quang Diêu, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
• Xuất nhập hàng hoá theo đơn hàng
• Kiểm đếm số lượng hàng hoá trong kho theo quy định
• Sắp xếp hàng hoá trong kho đúng quy định
• Công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam 23-35 tuổi
• Sức khoẻ tốt, trung thực, thật thà, cẩn thận
• Có kinh nghiệm làm kho và biết lái xe nâng là lợi thế
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
• Có kinh nghiệm làm kho và biết lái xe nâng là lợi thế
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
• Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì
• Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
• Đánh giá xét duyệt tăng lương hằng năm theo năng lực và mức độ cống hiến
• Thưởng các dịp lễ tết trong năm theo quy định công ty, thưởng tháng lương thứ 13
• Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.
• Thưởng các dịp lễ tết trong năm theo quy định công ty, thưởng tháng lương thứ 13
• Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.
• Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT PHÁT BÌNH MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
