Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xóm 1, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đẩy đơn sang đơn vị vận chuyển
Tạo mã vận đơn
Đóng gói hàng hóa
Quản lý xuất nhập hàng hoá
Kiểm kho và làm báo cáo xuất nhập tồn
Xử lý các đơn bảo hành
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kho vận ít nhất 6 tháng
Tinh thần trách nhiệm cao
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc
Trung thực, nhanh nhẹn
Tinh thần trách nhiệm cao
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc
Trung thực, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 7 triệu - 8 triệu
Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm
Có thể thăng tiến lên Lead trong vòng 6 tháng
Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm
Có thể thăng tiến lên Lead trong vòng 6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI