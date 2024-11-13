Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xóm 1, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đẩy đơn sang đơn vị vận chuyển
Tạo mã vận đơn
Đóng gói hàng hóa
Quản lý xuất nhập hàng hoá
Kiểm kho và làm báo cáo xuất nhập tồn
Xử lý các đơn bảo hành
Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kho vận ít nhất 6 tháng
Tinh thần trách nhiệm cao
Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc
Trung thực, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7 triệu - 8 triệu
Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm
Có thể thăng tiến lên Lead trong vòng 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 1, Quỳnh Đô,Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

