Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm 1, Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đẩy đơn sang đơn vị vận chuyển

Tạo mã vận đơn

Đóng gói hàng hóa

Quản lý xuất nhập hàng hoá

Kiểm kho và làm báo cáo xuất nhập tồn

Xử lý các đơn bảo hành

Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kho vận ít nhất 6 tháng

Tinh thần trách nhiệm cao

Chăm chỉ, chịu khó, không ngại việc

Trung thực, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7 triệu - 8 triệu

Thưởng thêm nếu làm việc nhanh và trách nhiệm

Có thể thăng tiến lên Lead trong vòng 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUEFACTORY

