Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 279 Trần Phú, Bến Cam, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kiểm tra sản phẩm hàng hóa nhập/ xuất kho theo đúng qui trình qui định của công ty

- Kiểm tra Hàng hóa vào kho phải được dán tem, dán nhãn phụ, còn tem niêm phong . . . đầy đủ

- Trong quá trình kiểm tra phát hiện sự cố phải thông báo ngay cho quản lý trực tiếp.

- Hằng ngày soạn hàng, đóng gói hàng hóa xuất chuyển đi hệ thống.

- Hàng hóa phải được đóng thùng, niêm phong, dán địa chỉ đến cẩn thận và đảm bảo trong quá trình vận chuyển.

- Kiểm tra, sắp xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp, gọn gàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12/12

- Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm.

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho.

Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : 8.000.000 – 12.000.000 đ

- Được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 trong tháng

- Phụ cấp cơm trưa

• Các chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng,...

• Cơ hội phát triển: Nêu rõ các cơ hội thăng tiến, đào tạo.

• YÊU CẦU HỒ SƠ

- CCCD , hộ khẩu photo công chứng

• Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc ứng tuyển qua Topcv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin