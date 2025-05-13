Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 Mai Chí Thọ P. An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

• Chịu trách nhiệm cấp phát phụ tùng – vật tư tới từng khoang sửa chữa theo yêu cầu lệnh sửa chữa, tuân thủ theo Quy định, quy trình.

• Tuân thủ Quy định về nhập-xuất-tồn phụ tùng-vật tư-phụ kiện. Bố trí sắp xếp kho theo quy định, đảm bảo vệ sinh 5S, ATLĐ và PCCN. Bảo quản phụ tùng vật tư định kỳ đảm bảo chất lượng Phụ tùng - vật tự lưu kho.

• Thực hiện gia công ngoài Phụ tùng khi có phát sinh, đảm bảo đúng Quy định.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ chuyên môn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.

• Tuổi: 22-30

• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc vị trí tương đương.

• Biết sử dụng phần mềm quản lý kho. Có kiến thức về phụ tùng ô tô & hiểu đặc tính, chủng loại phụ tùng.

• Khả năng ứng dụng CNTT: Powerpoint, Excel, Word.

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương + thưởng năng suất.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.

• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

