Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 Mai Chí Thọ P. An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Chịu trách nhiệm cấp phát phụ tùng – vật tư tới từng khoang sửa chữa theo yêu cầu lệnh sửa chữa, tuân thủ theo Quy định, quy trình.
• Tuân thủ Quy định về nhập-xuất-tồn phụ tùng-vật tư-phụ kiện. Bố trí sắp xếp kho theo quy định, đảm bảo vệ sinh 5S, ATLĐ và PCCN. Bảo quản phụ tùng vật tư định kỳ đảm bảo chất lượng Phụ tùng - vật tự lưu kho.
• Thực hiện gia công ngoài Phụ tùng khi có phát sinh, đảm bảo đúng Quy định.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.
• Tuổi: 22-30
• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc vị trí tương đương.
• Biết sử dụng phần mềm quản lý kho. Có kiến thức về phụ tùng ô tô & hiểu đặc tính, chủng loại phụ tùng.
• Khả năng ứng dụng CNTT: Powerpoint, Excel, Word.

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương + thưởng năng suất.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

