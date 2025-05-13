Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 12 Mai Chí Thọ P. An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Chịu trách nhiệm cấp phát phụ tùng – vật tư tới từng khoang sửa chữa theo yêu cầu lệnh sửa chữa, tuân thủ theo Quy định, quy trình.
• Tuân thủ Quy định về nhập-xuất-tồn phụ tùng-vật tư-phụ kiện. Bố trí sắp xếp kho theo quy định, đảm bảo vệ sinh 5S, ATLĐ và PCCN. Bảo quản phụ tùng vật tư định kỳ đảm bảo chất lượng Phụ tùng - vật tự lưu kho.
• Thực hiện gia công ngoài Phụ tùng khi có phát sinh, đảm bảo đúng Quy định.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ chuyên môn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực.
• Tuổi: 22-30
• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc vị trí tương đương.
• Biết sử dụng phần mềm quản lý kho. Có kiến thức về phụ tùng ô tô & hiểu đặc tính, chủng loại phụ tùng.
• Khả năng ứng dụng CNTT: Powerpoint, Excel, Word.
• Tuổi: 22-30
• Có kinh nghiệm trên 1 năm làm việc vị trí tương đương.
• Biết sử dụng phần mềm quản lý kho. Có kiến thức về phụ tùng ô tô & hiểu đặc tính, chủng loại phụ tùng.
• Khả năng ứng dụng CNTT: Powerpoint, Excel, Word.
Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương + thưởng năng suất.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BMW - TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI