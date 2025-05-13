Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2901, Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách tại Kho.
- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng từ bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định của công ty.
- Bốc hàng hóa lên xe. (Hàng hoá nhiều sẽ dùng xe nâng).
- Chủ động liên lạc với nhà xe/xe ôm và các bên vận chuyển để chuyển hàng.
- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.
- Ghi chép nhật ký xuất/nhập hàng hàng ngày.
- Sắp xếp hàng hóa trong kho. (Đảm bảo an toàn, tránh bị ướt, đổ vỡ....).
- Dọn dẹp kho hàng tuần để đảm bảo kho luôn sạch sẽ.
- Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra thống kê hàng hoá cùng kế toán và kiểm tra các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ.
- Lái xe giao hàng khi cần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Ưu tiên Nam.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao.
- Biết lái xe xe nâng là một lợi thế (chưa biết sẽ được đào tạo).
- Thành thạo máy vi tính là một lợi thế.
- Am hiểu về Quản lý kho vật tư hàng hóa. (Có kinh nghiệm quản lý kho làm một lợi thế).
- Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình.
- Ưu tiên nhà gần công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: Lương cứng: 8 triệu đến 12 triệu + Phụ cấp + thưởng theo quý/thưởng doanh số. Thưởng các ngày lễ Tết.
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.
- Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.
- Làm việc trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, hiệu quả, chia sẻ giúp đỡ nhau như gia đình.
- Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Thái, Phố Yên Lộc, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

