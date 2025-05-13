Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2901, Quốc lộ 1A, Phường Tân Thới Nhất 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách tại Kho.

- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng từ bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định của công ty.

- Bốc hàng hóa lên xe. (Hàng hoá nhiều sẽ dùng xe nâng).

- Chủ động liên lạc với nhà xe/xe ôm và các bên vận chuyển để chuyển hàng.

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn.

- Ghi chép nhật ký xuất/nhập hàng hàng ngày.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho. (Đảm bảo an toàn, tránh bị ướt, đổ vỡ....).

- Dọn dẹp kho hàng tuần để đảm bảo kho luôn sạch sẽ.

- Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra thống kê hàng hoá cùng kế toán và kiểm tra các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ.

- Lái xe giao hàng khi cần

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Ưu tiên Nam.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao.

- Biết lái xe xe nâng là một lợi thế (chưa biết sẽ được đào tạo).

- Thành thạo máy vi tính là một lợi thế.

- Am hiểu về Quản lý kho vật tư hàng hóa. (Có kinh nghiệm quản lý kho làm một lợi thế).

- Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình.

- Ưu tiên nhà gần công ty.

Quyền Lợi

- Mức lương hấp dẫn: Lương cứng: 8 triệu đến 12 triệu + Phụ cấp + thưởng theo quý/thưởng doanh số. Thưởng các ngày lễ Tết.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm.

- Du lịch, teambuilding, year end party hàng năm do công ty tổ chức.

- Làm việc trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, hiệu quả, chia sẻ giúp đỡ nhau như gia đình.

- Cơ hội thăng tiến, cơ hội được đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

