Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 đường 39, khu nhà ở Vạn Phúc 03, khu phố 21, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện có

- Cập nhật và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo công việc

- Kết nối các phòng ban liên quan đảm bảo kết quả công việc được hoàn thành tốt nhất.

- Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, .v.v..

- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường kinh doanh, ưu tiên kiến thức về ngành hàng điện gia dụng, điện lạnh

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm sale có network về hòa gia dụng, lọc nước, điện lạnh điều hòa

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt

- Không ngại đi lại do đặc thù công việc

- Có sức khỏe tốt, ngoại hình khá

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 10tr - 12tr + PC

- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

