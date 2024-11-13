Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44 đường 39, khu nhà ở Vạn Phúc 03, khu phố 21, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển khách hàng hiện có
- Cập nhật và phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo công việc
- Kết nối các phòng ban liên quan đảm bảo kết quả công việc được hoàn thành tốt nhất.
- Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại của khách hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, .v.v..
- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về thị trường kinh doanh, ưu tiên kiến thức về ngành hàng điện gia dụng, điện lạnh
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm sale có network về hòa gia dụng, lọc nước, điện lạnh điều hòa
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.
- Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt
- Không ngại đi lại do đặc thù công việc
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình khá

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 10tr - 12tr + PC
- Thưởng thành tích, thưởng cuối năm cao.
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

