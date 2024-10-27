Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
24 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 84

- 86 Hai Bà Trưng

- Khu Phố Đông Tác

- P. Tân Đông Hiệp

- Dĩ An

- Bình Dương, Dĩ An

- Miền Nam

- Kon Tum ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hẻm 84 - 86 Hai Bà Trưng - Khu Phố Đông Tác - P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

