Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
- Bình Dương: 84
- 86 Hai Bà Trưng
- Khu Phố Đông Tác
- P. Tân Đông Hiệp
- Dĩ An
- Bình Dương, Dĩ An
- Miền Nam
- Kon Tum ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng cũ và khách hàng mới.
Theo dõi đơn hàng ( xuất đơn hàng, giao hàng, thu hồi công nợ).
Quản lý và chăm sóc khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới.
Thông báo giá và những chương trình khuyến mại cho khách.
Hỗ trợ kiểm soát công nợ và thu hồi nợ với khách hàng.
Duy trì và phát triển doanh số trong tháng.
CSKH sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với KH hiện tại.
Trao đổi chi tiết hơn khi PV.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tốt nghiệp cấp 3 trở lên, có kinh nghiệm sale thị trường
Kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng, giao nhận hàng hóa.
Nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt.
Trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập từ 20-30 Triệu (Bao gồm lương cứng từ 10-15Tr Theo năng lực + Hoa hồng);
Được hưởng các quyền lợi và chế độ về BHXH, BHYT... theo quy định;
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ phúc lợi của công ty
Thưởng lễ, tết, team building và nhiều phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
