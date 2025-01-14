Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 8 khu biệt thự 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

(*)MDRT (Million Dollar Round Table) là hiệp hội toàn cầu dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, thành lập từ năm 1927. Tiêu chí để đạt được danh hiệu MDRT ngoài thành tích kinh doanh vượt trội, người tư vấn viên cần tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và thái độ phục vụ khách hàng xuất sắc.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Sử dụng các phương thức marketing, tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh trực tuyến, sự kiện, và mạng lưới quan hệ cá nhân. Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng và chủ động tiếp cận họ.

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm: Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản. Giải thích chi tiết về quyền lợi, phí bảo hiểm và các điều khoản hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng sau khi bán, hỗ trợ khi có yêu cầu thay đổi hợp đồng hoặc khi khách hàng gặp vấn đề liên quan đến bảo hiểm.

- Chốt hợp đồng và hoàn tất thủ tục: Hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng, điền thông tin và hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo hiểm có hiệu lực.

- Đạt mục tiêu doanh số: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu bán hàng, theo dõi và báo cáo kết quả công việc. Tối ưu hóa hiệu quả bán hàng thông qua việc phát triển kỹ năng và kiến thức về sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng;

- Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, sức khỏe, tư vấn, kinh doanh, v.v;

- Trung thực và tận tâm với công việc;

- Biết cách tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình tháng : từ 50 triệu

- Thưởng thêm khi hoàn thành chương trình MDRT : 55 triệu

- Hỗ trợ thêm hàng tháng : 6 triệu

- Tài trợ phí thường niên MDRT(*) toàn cầu

- Trang bị IPad, thẻ đeo làm việc, các công cụ dụng cụ khác...

- Ưu tiên nhân sự hỗ trợ, ưu tiên thẩm định, ưu tiên các chương trình huấn luyện phát triển kỹ năng

- Ưu tiên chương trình thi đua riêng, dự tiệc hàng tháng cùng BGĐ

- Ưu tiên bảo hiểm sức khỏe hàng năm

- Vé mời du lịch Mỹ, Hàn Quốc và các địa điểm du lịch trong nước khác Đối với ứng viên đã từng là MDRT trong 3 năm gần nhất sẽ có offer thêm lên tới 210 triệu cùng mức hỗ trợ 8 triệu/ tháng. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

