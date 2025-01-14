Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT)
- Hà Nội:
- 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Xử lý đơn hàng, giấy tờ hàng hóa: Tiếp nhận đơn hàng từ đại lý/sales/cộng tác viên. Điều phối các hoạt động đầu vào đầu ra của hàng hóa.
- Theo dõi công nợ: Phối hợp với kế toán theo dõi tiến độ thanh toán công nợ của Khách hàng.
- Thực hiện thầu/ hợp đồng/ báo giá: Chuẩn bị giấy ủy quyền thầu gửi cho đại lý được thầu & nội dung các hợp đồng, báo giá, công văn,...
- Công việc hành chính: Thực hiện các công việc hành chính (thư từ, công văn đi/đến, đề nghị thanh toán, hàng mẫu, lịch họp,...).
- Thực hiện các báo cáo: Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, có trách nhiệm trong công việc
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên
Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT) Thì Được Hưởng Những Gì
Du xuân, du lịch
Bảo hiểm sức khỏe
Cơ hội được đào tạo & phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
