Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 89 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xử lý đơn hàng, giấy tờ hàng hóa: Tiếp nhận đơn hàng từ đại lý/sales/cộng tác viên. Điều phối các hoạt động đầu vào đầu ra của hàng hóa.

- Theo dõi công nợ: Phối hợp với kế toán theo dõi tiến độ thanh toán công nợ của Khách hàng.

- Thực hiện thầu/ hợp đồng/ báo giá: Chuẩn bị giấy ủy quyền thầu gửi cho đại lý được thầu & nội dung các hợp đồng, báo giá, công văn,...

- Công việc hành chính: Thực hiện các công việc hành chính (thư từ, công văn đi/đến, đề nghị thanh toán, hàng mẫu, lịch họp,...).

- Thực hiện các báo cáo: Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Nữ, có trách nhiệm trong công việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, KPI & các ngày lễ tết.

Du xuân, du lịch

Bảo hiểm sức khỏe

Cơ hội được đào tạo & phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Y tế Việt Nam (Vinamed IT)

