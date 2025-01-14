Tuyển Nhân viên kinh doanh BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà Handico, Số 3 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Nhận đơn từ khách hàng và nhập đơn hàng trên hệ thống phần mềm bán hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến NPP, đại lý: hàng đổi trả, hàng hư hỏng, sai sót đơn hàng....

- Làm việc với các phòng ban để xử lý các vấn đề về đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác

- Theo dõi đơn hàng, báo cáo hàng ngày/ tháng/ quý

- Soạn thảo, cập nhật các chương trình khuyến mại, các văn bản kinh doanh đến khách hàng, đối tác

- Thuyết phục khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và chốt công nợ

- Theo dõi chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm của kênh bán hàng

- Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn HĐ đúng thời điểm nhằm bảo đảm quyền lợi

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các khối ngành Quản trị kinh doanh/ Kế toán/ Kinh tế và các ngành có liên quan khác

Ưu tiên 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

chuyên môn: Kế toán/ Kinh tế

Office thành thục

Kỹ năng cần thiết

- Kỹ năng chuyên môn

Thành thạo tin học văn phòng

Quản lý công việc khoa học, hiệu quả

- Kỹ năng bổ trợ

Kỹ năng giao tiếp

Thái độ & Tố chất:

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý thời gian

Thật thà, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc

Yêu cầu khác:Đi làm sau tết

Quyền Lợi

Thu nhập: 10-15 triệu

Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.

Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.

Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).

Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.

Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty)

Lương tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

