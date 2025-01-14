Tuyển Nhân viên kinh doanh BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC
- Hà Nội:
- tòa nhà Handico, Số 3 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Nhận đơn từ khách hàng và nhập đơn hàng trên hệ thống phần mềm bán hàng.
- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến NPP, đại lý: hàng đổi trả, hàng hư hỏng, sai sót đơn hàng....
- Làm việc với các phòng ban để xử lý các vấn đề về đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
- Theo dõi đơn hàng, báo cáo hàng ngày/ tháng/ quý
- Soạn thảo, cập nhật các chương trình khuyến mại, các văn bản kinh doanh đến khách hàng, đối tác
- Thuyết phục khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán và chốt công nợ
- Theo dõi chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm của kênh bán hàng
- Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn HĐ đúng thời điểm nhằm bảo đảm quyền lợi
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
chuyên môn: Kế toán/ Kinh tế
Office thành thục
Kỹ năng cần thiết
- Kỹ năng chuyên môn
Thành thạo tin học văn phòng
Quản lý công việc khoa học, hiệu quả
- Kỹ năng bổ trợ
Kỹ năng giao tiếp
Thái độ & Tố chất:
Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng quản lý thời gian
Thật thà, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc
Yêu cầu khác:Đi làm sau tết
Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh.
Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty.
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định pháp luật hiện hành.
Tham gia vào các hoạt động TeamBuilding, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần).
Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm.
Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty)
Lương tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI