Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm... - Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước - Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng

- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các dịch vụ du lịch của công ty

- Giải quyết các vấn đề của khách hàng gặp phải khi sử dụng dịch vụ của công ty để đảm bảo sự tin cậy và hài lòng của khách hàng

- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt

- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về du lịch từ 1 năm trở lên

Thời gian làm việc: 8:30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần

Địa điểm làm việc: 11/21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ

