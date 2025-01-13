Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm...
- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước
- Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các dịch vụ du lịch của công ty
- Giải quyết các vấn đề của khách hàng gặp phải khi sử dụng dịch vụ của công ty để đảm bảo sự tin cậy và hài lòng của khách hàng
- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt
- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về du lịch từ 1 năm trở lên
Thời gian làm việc: 8:30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần
Địa điểm làm việc: 11/21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
