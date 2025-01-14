Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CATY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH CATY FOOD
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TPHCM

- HN, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh trong khu vực phụ trách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động bán hàng và phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng, tư vấn sản phẩm.
Theo dõi tình hình thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Chịu trách nhiệm quản lý và mở rộng kênh phân phối, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới.
Giám sát việc trưng bày sản phẩm tại các điểm bán, đảm bảo tuân thủ quy định về hình ảnh và chất lượng.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng cho Quản lý vùng và đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh FMCG, trong đó có ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý hoặc giám sát.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giải quyết vấn đề tốt.
Hiểu biết sâu về thị trường hàng tiêu dùng nhanh, các kênh phân phối, và hành vi tiêu dùng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao, và sẵn sàng đi công tác.
Thành thạo vi tính văn phòng là một lợi thế (Word, Excel, PowerPoint).
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Thời gian làm việc: 8h - 17h từ T2 - T7

Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng theo doanh số + thưởng hiệu quả kinh doanh + Lương tuyển dụng và đào tạo.
Các chế độ thưởng theo quý, năm và các dịp lễ tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.
Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng lãnh đạo và kiến thức sản phẩm.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CATY FOOD

CÔNG TY TNHH CATY FOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

