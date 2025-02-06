Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Mức lương từ 10 - 30tr++++/tháng - Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng, đoàn kết; - Đánh giá năng lực tái xét lương sau mỗi năm và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; - Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan nghỉ mát hàng năm. - Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước. Bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy định Công ty - Chế độ ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật ... - Gam hàng trên 200 sản phẩm cùng Code, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

– Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm của công ty đến với nhà thuốc/quầy thuốc ...

– Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.

– Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

– Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.

– Đề xuất các chương trình bán hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.

– Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.

– Hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ, sản phẩm, ... được giao.

– Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần.

– Báo cáo về các than phiền, khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, sức khỏe tốt, độ tuổi từ 18-35 tuổi

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Ưu tiên ứng viên đã từng làm các công ty Dược, nhóm hàng TPCN, mỹ phẩm

- Chịu được áp lực công việc.

- Nhanh nhẹn hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc. Mong muốn gắn bó lâu dài

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán tốt

- Đam mê kinh doanh, kiếm tiền.

Địa điểm làm việc: Thanh Hóa, khu vực Quảng Xương, Nghi Sơn ,Nông Cống, Yên Định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

