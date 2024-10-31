Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

MCT Tân Nguyên là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối máy công trình, phụ tùng máy công trình chính hãng tại Việt Nam.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực mở rộng quy mô và phát triển công ty lớn mạnh hơn. Vì vậy, MCT Tân Nguyên hiện đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực, nhiệt huyết và mong muốn gắn bó phát triển lâu dài cùng công ty chúng tôi.
- Tìm hiểu, nghiên cứu về sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;
- Phối hợp với các bộ phận để đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ mới;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Gọi điện và tư vấn về các sản phẩm của công ty.
- Chạy thị trường khai thác khác hàng (đối với Sale nam)
- Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 tuổi trở lên, Nam Nữ đều được.
- Nam khỏe mạnh, có năng lực làm việc độc lập
- Nữ ngoại hình ưa nhìn, hướng ngoại.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc, có khả năng giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng từ 2 năm trở lên.
- Nam biết lái xe là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12.000.000 – 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng hấp dẫn (Không dưới 30.000.000)
- Phụ cấp ăn trưa.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Lương tháng 13
- Thời gian làm việc: Thứ hai – thứ sáu: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa: 12:00 – 13:30); Thứ bảy: 8:00-12:00. Ngày nghỉ hàng tuần: chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km 12+600, quốc lộ 3, thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

