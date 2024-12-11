Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ để đề xuất chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng cạnh tranh trên thị trường.

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và phát triển các kênh bán hàng mới.

Thực hiện các hoạt động hậu bán hàng nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác; thúc đẩy các kênh bán để đạt mục tiêu bán hàng.

Làm việc với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho kênh bán hàng.

Xem xét phản hồi và đánh giá của kênh bán hàng về sản phẩm để thực hiện các cải tiến cần thiết.

Thực hiện báo cáo với các cấp quản lý về KPI mỗi tuần, mỗi tháng; đưa ra thực trạng và hiệu suất kinh doanh và có các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

