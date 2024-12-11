Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
Nghiên cứu thị trường, xu hướng tiêu dùng và đối thủ để đề xuất chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng cạnh tranh trên thị trường.
Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và phát triển các kênh bán hàng mới.
Thực hiện các hoạt động hậu bán hàng nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác; thúc đẩy các kênh bán để đạt mục tiêu bán hàng.
Làm việc với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho kênh bán hàng.
Xem xét phản hồi và đánh giá của kênh bán hàng về sản phẩm để thực hiện các cải tiến cần thiết.
Thực hiện báo cáo với các cấp quản lý về KPI mỗi tuần, mỗi tháng; đưa ra thực trạng và hiệu suất kinh doanh và có các giải pháp điều chỉnh phù hợp.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự.
Có kinh nghiệm làm chuyên viên phát triển kinh doanh, nhân viên kinh doanh, nhân viên Marketing hoặc ở các vị trí tương đương.
Có nghiệp vụ tốt về bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng như Microsoft Word, Microsoft Excel,..
Am hiểu các chỉ số liên quan đến kinh doanh.
Am hiểu tâm lý khách hàng.
Khả năng thích ứng áp lực công việc cao và có tính kiên nhẫn.
Nhanh nhẹn và có khả năng ứng biến linh hoạt trong xử lý tình huống.
Có tư duy logic.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
