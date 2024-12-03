Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu về sử dụng sản phẩm công ty

Tư vấn cho khách hàng qua page, telesale

Tư vấn, chốt sale khách hàng

Theo dõi tình trạng nên hàng

Các yêu cầu khác của TBP

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên khối ngành Kinh doanh, Marketing,..

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale tại các công ty về Dược, Mỹ phẩm, TPCN, Bất động sản, Tài chính, Bảo hiểm là một lợi thế

Có máy tính bàn/ laptop để làm việc online tại nhà.

Hòa đồng, biết lắng nghe & học hỏi, cải thiện bản thân.

Siêng năng, trung thực và sẵn sàng đón đầu thử thách và cơ hội.

Chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn (15.000.000đ – 20.000.000).

Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.

Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.

Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định và các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

