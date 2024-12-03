Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu về sử dụng sản phẩm công ty
Tư vấn cho khách hàng qua page, telesale
Tư vấn, chốt sale khách hàng
Theo dõi tình trạng nên hàng
Các yêu cầu khác của TBP
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên khối ngành Kinh doanh, Marketing,..
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale tại các công ty về Dược, Mỹ phẩm, TPCN, Bất động sản, Tài chính, Bảo hiểm là một lợi thế
Có máy tính bàn/ laptop để làm việc online tại nhà.
Hòa đồng, biết lắng nghe & học hỏi, cải thiện bản thân.
Siêng năng, trung thực và sẵn sàng đón đầu thử thách và cơ hội.
Chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn (15.000.000đ – 20.000.000).
Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.
Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.
Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định và các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
