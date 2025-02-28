Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
Mức lương
24 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ngõ 82, P. Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 24 - 30 Triệu
Tư vấn & bán hàng: Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm hợp kim, gia công kim loại
Phát triển thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh giao dịch
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ, phân tích nhu cầu khách hàng
Đảm bảo doanh số: Bám sát chiến lược kinh doanh, mở rộng thị phần
Báo cáo & lưu trữ thông tin: Quản lý dữ liệu kinh doanh, báo cáo nội bộ
Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, dưới 40 tuổi
Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
Làm việc trong môi trường quốc tế, mỹ trung
Chế độ thưởng doanh số, lễ tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
