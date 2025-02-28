Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 30 Triệu

Mức lương 24 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 82, P. Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 24 - 30 Triệu

Tư vấn & bán hàng: Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm hợp kim, gia công kim loại

Phát triển thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh giao dịch

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ, phân tích nhu cầu khách hàng

Đảm bảo doanh số: Bám sát chiến lược kinh doanh, mở rộng thị phần

Báo cáo & lưu trữ thông tin: Quản lý dữ liệu kinh doanh, báo cáo nội bộ

Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 40 tuổi

Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Làm việc trong môi trường quốc tế, mỹ trung

Chế độ thưởng doanh số, lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

