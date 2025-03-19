Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 189 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, nắm bắt nhu cầu và mong muốn của họ để đưa ra giải pháp phù hợp.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của họ với sản phẩm/dịch vụ.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả hàng tuần/tháng.
- Phối hợp với các bộ phận khác như marketing để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
- Tham gia vào các buổi đào tạo và hội thảo để nâng cao kỹ năng bán hàng và cập nhật thông tin về sản phẩm mới.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không Yêu cầu kinh nghiệm
- Độ tuổi: 20 - 35 tuổi
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ bán hàng.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
- Đam mê công việc bán hàng và có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và nâng cao kỹ năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 – 12.000.000đ/tháng tuỳ kinh nghiệm
- Hoa hồng: 25.000.000 – 100.000.000đ/giao dịch
- Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, marketing…
- Ký HĐLĐ ngay sau khi phát sinh giao dịch
- Thưởng nóng theo giao dịch, dự án
- Thưởng Lễ, Tết…
- Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 189, đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

