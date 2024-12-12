Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
- Bắc Giang:
- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chịu trách nhiệm chính trong các sản phẩm huy động đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới. Hướng dẫn, tư vấn, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp đối khách hàng khi đến giao dịch tại TTKD/Chi nhánh
• Chịu trách nhiệm gia tăng doanh số huy động trên các khách hàng hiện tại
• Giới thiệu và bán chéo các sản phẩm khác đến khách hàng hiện tại
• Chịu trách nhiệm về tìm kiếm, khai thác các nguồn khách hàng mới dựa trên khách hàng hiện tại hoặc thông qua các chương trình bán hàng, marketing nhằm gia tăng quy mô huy động
• Thực hiện công việc hướng dẫn, tư vấn chăm sóc khách hàng khi đến TTKD/Chi nhánh giao dịch
• Hạch toán kế toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy theo sự phân cấp, phân quyền của lãnh đạo cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 01 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, Giao dịch khách hàng/Kế toán
• Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thực tập hoặc làm việc tại các Ngân hàng khác
Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Cơ hội thăng tiến, đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
