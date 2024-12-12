Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm chính trong các sản phẩm huy động đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới. Hướng dẫn, tư vấn, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp đối khách hàng khi đến giao dịch tại TTKD/Chi nhánh
• Chịu trách nhiệm gia tăng doanh số huy động trên các khách hàng hiện tại
• Giới thiệu và bán chéo các sản phẩm khác đến khách hàng hiện tại
• Chịu trách nhiệm về tìm kiếm, khai thác các nguồn khách hàng mới dựa trên khách hàng hiện tại hoặc thông qua các chương trình bán hàng, marketing nhằm gia tăng quy mô huy động
• Thực hiện công việc hướng dẫn, tư vấn chăm sóc khách hàng khi đến TTKD/Chi nhánh giao dịch
• Hạch toán kế toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy theo sự phân cấp, phân quyền của lãnh đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tài chính Ngân hàng hoặc Kế toán
• Có ít nhất 01 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, Giao dịch khách hàng/Kế toán
• Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thực tập hoặc làm việc tại các Ngân hàng khác

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 57 phố Lý Thường Kiệt – phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

