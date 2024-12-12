Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm chính trong các sản phẩm huy động đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới. Hướng dẫn, tư vấn, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp đối khách hàng khi đến giao dịch tại TTKD/Chi nhánh

• Chịu trách nhiệm gia tăng doanh số huy động trên các khách hàng hiện tại

• Giới thiệu và bán chéo các sản phẩm khác đến khách hàng hiện tại

• Chịu trách nhiệm về tìm kiếm, khai thác các nguồn khách hàng mới dựa trên khách hàng hiện tại hoặc thông qua các chương trình bán hàng, marketing nhằm gia tăng quy mô huy động

• Thực hiện công việc hướng dẫn, tư vấn chăm sóc khách hàng khi đến TTKD/Chi nhánh giao dịch

• Hạch toán kế toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy theo sự phân cấp, phân quyền của lãnh đạo cấp trên