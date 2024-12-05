Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cymmetrik Vietnam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - |,Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Tim kiếm, tiếp cận thông tin về khách hàng, nhu cầu sản phẩm của khách hàng

2. Tư vấn, báo giá đến khách hàng

3. Trao đổi và xác nhận sản phẩm mẫu cho Khách hàng

4. Thương lượng-đàm phán chốt đơn hàng, ký hợp đồng giao dịch với khách hàng

5. Tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách hàng về đơn hànhàng (nếu có)

6. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thực hiện đơn hàng được hiệu quả.

7. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ưu Tiên Tiếng Trung giao tiếp cơ bản, có chứng chỉ HSK4 trở lên là lợi thế

2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh (B2B), chưa có kinh nghiệm được đào tạo

3. Kỹ năng tin học văn phòng: Thành thạo Word, excel, powerpoint...

Tại Công Ty TNHH Cymmetrik Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Lương cứng 9 - 17 Triệu + Thưởng bonus, hoa hồng+ phụ cấp => Thu Nhập 15 - 30 Triệu/ tháng trao đổi theo năng lực

2. Đầy đủ chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT theo quy định pháp luật...)

3. Tham gia các chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài

4. Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm

5. Nghỉ linh hoạt 02 thứ 7 hưởng nguyên lương/ tháng

6. Lương tháng 13, Thưởng lễ tết, nghỉ phép hàng năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cymmetrik Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin