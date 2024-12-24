Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group
- Long An:
Long An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Làm việc tại VP TP HCM kết hợp công tác tại thị trường Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. (Hoặc nằm vùng thương lượng thêm với công ty).
Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.
Thu thập phản hồi của khách hàng về công ty, đề xuất chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.
Thu thập thông tin thị trường (tình hình đối thủ, sản phẩm mới, cơ hội thị trường,..)
Giới thiệu sản phẩm tới mọi khách hàng.
Xử lý các yêu cầu của khách hàng/bán hàng và chịu trách nhiệm thu công nợ.
Có kiến thứuc và am hiểu về sản phẩm của mình bán.
Chuẩn bị báo cáo/dự báo bán hàng định kỳ.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt.
Trung thực, nhiệt tình và yêu thích nông nghiệp.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo chuyên môn và cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
