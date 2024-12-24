Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Làm việc tại VP TP HCM kết hợp công tác tại thị trường Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. (Hoặc nằm vùng thương lượng thêm với công ty).

Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.

Thu thập phản hồi của khách hàng về công ty, đề xuất chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.

Thu thập thông tin thị trường (tình hình đối thủ, sản phẩm mới, cơ hội thị trường,..)

Giới thiệu sản phẩm tới mọi khách hàng.

Xử lý các yêu cầu của khách hàng/bán hàng và chịu trách nhiệm thu công nợ.

Có kiến thứuc và am hiểu về sản phẩm của mình bán.

Chuẩn bị báo cáo/dự báo bán hàng định kỳ.