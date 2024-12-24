Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- ||,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Làm việc tại VP TP HCM kết hợp công tác tại thị trường Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. (Hoặc nằm vùng thương lượng thêm với công ty).
Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới.
Thu thập phản hồi của khách hàng về công ty, đề xuất chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.
Thu thập thông tin thị trường (tình hình đối thủ, sản phẩm mới, cơ hội thị trường,..)
Giới thiệu sản phẩm tới mọi khách hàng.
Xử lý các yêu cầu của khách hàng/bán hàng và chịu trách nhiệm thu công nợ.
Có kiến thứuc và am hiểu về sản phẩm của mình bán.
Chuẩn bị báo cáo/dự báo bán hàng định kỳ.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Nông - Lâm - Ngư Nghiệp. BVTV.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt.
Trung thực, nhiệt tình và yêu thích nông nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng doanh thu bán hàng
Được nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định
Được đào tạo chuyên môn và cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp Công Nghệ Việt Âu Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19E4, đường DD4, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-long-an-job271965
