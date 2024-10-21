Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 LK11 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty. Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thương mại điện tử.

Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

