Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn và chốt đơn vé máy bay, tour du lịch, khách sạn, sự kiện qua các kênh online (Facebook, Zalo, Website, Email, Hotline…)

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn hành trình bay, khách sạn, tour phù hợp theo nhu cầu

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển tệp khách hàng mới

Phối hợp với đội nhóm để triển khai các chương trình ưu đãi & chiến dịch marketing

Cập nhật thông tin về chuyến bay, giá vé, lịch trình tour, chính sách visa để tư vấn hiệu quả

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực du lịch, dịch vụ

Có kỹ năngtư vấn, giao tiếp & thuyết phục tốt

Chăm chỉ, có trách nhiệm, làm việc độc lập & theo nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệmbán hàng online, CSKH, du lịch, vé máy bay (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Biết sử dụngZalo, Facebook, Email, Google Sheets…là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng

Thưởng nóng, thưởng doanh số, thưởng hiệu suấthàng tháng

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng sale & CSKH

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lý

Chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ

