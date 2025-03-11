Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ
- Hồ Chí Minh:
- 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn và chốt đơn vé máy bay, tour du lịch, khách sạn, sự kiện qua các kênh online (Facebook, Zalo, Website, Email, Hotline…)
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn hành trình bay, khách sạn, tour phù hợp theo nhu cầu
Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì và phát triển tệp khách hàng mới
Phối hợp với đội nhóm để triển khai các chương trình ưu đãi & chiến dịch marketing
Cập nhật thông tin về chuyến bay, giá vé, lịch trình tour, chính sách visa để tư vấn hiệu quả
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năngtư vấn, giao tiếp & thuyết phục tốt
Chăm chỉ, có trách nhiệm, làm việc độc lập & theo nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệmbán hàng online, CSKH, du lịch, vé máy bay (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Biết sử dụngZalo, Facebook, Email, Google Sheets…là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng, thưởng doanh số, thưởng hiệu suấthàng tháng
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng sale & CSKH
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lý
Chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TMDV Thiên Lam Vĩ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
