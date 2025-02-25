Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 8 - 20tr ( thỏa thuận chi tiết khi phỏng vấn); - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHYT,BHXH, BHTN,..), nghỉ Lễ, Tết, du lịch, teambuilding,.. - Được cử đi học các lớp bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với chuyên môn công việc; - Một tháng nghỉ 06 ngày - Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn liên quan,.. - Hỗ trợ ăn trưa tại công ty; - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, trẻ trung và nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng các mối quan hệ.

- Gọi điện thoại/gửi email giới thiệu công ty và dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ phù hợp;

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH-CĐ các chuyên ngành;

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về công việc;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có khả năng tổ chức công việc, quản lý thời gian, làm việc nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

