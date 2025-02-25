Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 8

- 20tr ( thỏa thuận chi tiết khi phỏng vấn);

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHYT,BHXH, BHTN,..), nghỉ Lễ, Tết, du lịch, teambuilding,..

- Được cử đi học các lớp bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với chuyên môn công việc;

- Một tháng nghỉ 06 ngày

- Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn liên quan,..

- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, trẻ trung và nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chủ động lập kế hoạch tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng các mối quan hệ.
- Gọi điện thoại/gửi email giới thiệu công ty và dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ phù hợp;
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH-CĐ các chuyên ngành;
- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Có khả năng tổ chức công việc, quản lý thời gian, làm việc nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63 Bàu Năng 2, Phường Hòa Minh, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

