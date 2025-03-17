Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 2 Trần Văn Trà, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Mời khách hàng tham dự các chương trình hội thảo/tầm soát sức khỏe

Khảo sát khách hàng mục tiêu

Tư vấn - chốt sale

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-29

Các bạn đã và đang học các ngành QTKD, Mar, Thuế, Tài chính, Ngân hàng, QHCC, CNTT

Có khả năng xây dựngđội nhóm, thuyết trình

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc cá nhân và đội nhóm, trung thực, cầu tiến

Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cơ bản: 40%-60% + Thưởng

Hỗ trợ xây dựng đội nhóm - chốt sale

Hỗ trợ đào tại nghiệp vụ cơ bản - nâng cao

Định hướng thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh

