Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 2 Trần Văn Trà, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Mời khách hàng tham dự các chương trình hội thảo/tầm soát sức khỏe
Khảo sát khách hàng mục tiêu
Tư vấn - chốt sale
Tuyển dụng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20-29
Các bạn đã và đang học các ngành QTKD, Mar, Thuế, Tài chính, Ngân hàng, QHCC, CNTT
Có khả năng xây dựngđội nhóm, thuyết trình
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc cá nhân và đội nhóm, trung thực, cầu tiến
Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng cơ bản: 40%-60% + Thưởng
Hỗ trợ xây dựng đội nhóm - chốt sale
Hỗ trợ đào tại nghiệp vụ cơ bản - nâng cao
Định hướng thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hoàng Quân Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
